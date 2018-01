130 vacanciers sont montés dans le bus direction la baie Toro

Païta. Chaque jeudi sur la plage de la baie Toro s’active l’équipe de logistique (Karen, Sonia, Georgette, Lucia et Tetua), qui met tout en œuvre pour accueillir les 130 personnes de l’opération Bus 1,2,3. Pour cette troisième édition, les bus arrivant des quatre communes de l’agglomération étaient quasiment complets, et les enfants étaient heureux de bénéficier de vacances à la plage. Le Bus 1,2,3 reviendra à la baie Toro les jeudis 1er et 8 février.