A La Conception, les élèves courent pour aider l’Ethiopie

Mont-dore. La troisième « Course contre la faim », organisée hier par les lycéens de Saint-Pierre-Chanel et leurs enseignants, a rassemblé près de 300 participants, dont plusieurs classes du collège et de primaire. Une course de fond plutôt éprouvante sous la chaleur, et un beau geste de solidarité, qui a permis de récolter environ 200 000 francs pour les populations affamées d’Ethiopie.