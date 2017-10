Dumbéa. Le centre culturel s'est animé, samedi, pour vivre une grande Fête de la culture et des communautés. Troisième et dernier volet thématique de la ville, cette journée festive était l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les différentes communautés : kanak, tahitienne, wallisienne, vanuataise, etc. Et de faire le tour des activités artistiques proposées par la ville, entre graff, concours de cuisine et ateliers culturels.