Villes en images. Chaque mardi, retrouvez notre rubrique qui observe les communes de l’agglo sous un autre angle. Après les pontons de bord de mer, la semaine dernière, nous vous proposons aujourd’hui une balade sur ces ponts et passerelles en bois qui surplombent les rivières et les creeks. Ces ouvrages sont autant de vestiges de l’histoire des scieries du Sud et de la mine. Mais pas que...