Païta. Avec le beau temps constant de ces derniers jours, les activités de plein air ne désemplissent pas. Que ce soit sur un terrain de sport, sur une piste de moto-cross ou dans un jardin ombragé, les petits vacanciers s’en donnent à cœur joie. Et les jeunes qui ont davantage une âme d’artiste ne sont pas non plus en reste grâce à des ateliers ludiques et créatifs. Tour d’horizon des activités proposées dans la commune.