Païta. Sur la commune, la palette d’activités était très large pour les jeunes vacanciers. Entre le camp de loisirs de l’association Siapo à la tribu de Bangou, et les centres de l’ACAF et de Pasport qui se sont déroulés dans les lycées, petits et grands enfants ont pratiqué des activités artistiques, des jeux et des sports variés.