Dumbéa-Païta. Les finales communales de karaoké se sont déroulées vendredi soir au centre culturel de Dumbéa et au Dock socioculturel de Païta. Après quatre soirées de présélections à Dumbéa et des animations dans les maisons de quartier à Païta, une cinquantaine de chanteurs, âgés de 8 à plus de 30 ans, ont poussé la chansonnette pour tenter de gagner une place pour la finale intercommunale, qui se tiendra le 24 novembre au Mont-Dore.