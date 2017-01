Dumbéa. C’est parti pour plusieurs semaines de plaisir. Les animations de vacances proposées par les maisons de quartier de la commune ont débuté hier. Au cours de la matinée, les jeunes, de 7 à 16 ans, se sont initiés au karaté et au judo. Dans l’après-midi, ils ont pris part à des ateliers pour apprendre à manipuler le ballon rond. Et ce n’est qu’un début, puisque les activités sportives et culturelles se poursuivent jusqu’au 3 février.