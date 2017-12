Hip-hop et parkour au Big up spot...

Dumbéa. Le dernier événement hip-hop de l’année, depuis douze ans, est la Freestyle session. L’événement s’est installé cette année au Big up spot, au skate parc de Koutio. Il était organisé par Resurrection crew, association de danseurs hip-hop et cette année également par Yamak Pacifique, association d’art du déplacement. Au menu de cette journée, des ateliers en matinée et des démonstrations l’après-midi, le tout entrecoupé de battles de danse.