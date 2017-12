Le refuge des animaux a fêté Noël...

Dumbéa. La Société protectrice des animaux de Nouvelle-Calédonie (Spanc) organisait son traditionnel Noël dimanche. Une journée dédiée à la collecte de fonds, et où les adoptions sont fermées. Mais d’autres causes étaient mises en avant, toujours pour les animaux. Ainsi, entre la vente de calendriers 2018, le soutien au voyage de la chienne Rosabel, le concours de costumes, ou encore de quoi refaire sa déco de Noël et même gagner un billet d’avion, les attraits étaient variés pour aider à financer l’association.