Le village d’activités du Big Up Spot a fait le plein cet été

Dumbéa. Du roller et un atelier écriture. C’est par ces activités que le village du Big Up Spot s’est achevé hier. Pendant ces deux dernières semaines, les jeunes de la commune ont profité des deux dernières animations offertes : du roller le matin et de l’écriture l’après-midi. Des animations simples mais efficaces qui ont fédéré un petit groupe régulier d’enfants.