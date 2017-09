Païta. Organisé tous les ans depuis 2011, le Tremplin danse a attiré une nouvelle fois de nombreux jeunes, mercredi après-midi au Dock socioculturel. Près de deux cents personnes sont venues soutenir et découvrir six groupes de la commune aux styles très différents : entre danses traditionnelles et modernes, hip-hop et dance-hall. Certains participeront à une résidence de création pendant les vacances.