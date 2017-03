Les Olympiades réalisent une belle performance à l’Arène du Sud

Païta. Plus de monde qu’attendu, des activités sportives variées, un temps superbe et une bonne ambiance : la deuxième édition des Olympiades du sport a été un franc succès. A l’invitation de la Ville et de l’Office municipal des Sports, 22 clubs étaient présents, dans l’Arène de Sud et aux abords, pour faire découvrir leurs disciplines au public, en solo ou par équipes, dans le cadre d’un tournoi amical.