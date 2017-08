Mont-Dore. Gâtés par le beau temps, les enfants inscrits aux centres de loisirs ont pu profiter d’activités à foison pendant les vacances d’août. Les jeux de plein air et le sport sous toutes ses formes - y compris nautiques - étaient comme toujours à l’honneur. Une sortie plus inattendue était également proposée : la visite de la caserne des pompiers, au cours de laquelle les petits ont découvert le quotidien et les outils des soldats du feu.