Mont-Dore. Pour pallier la sécheresse d’une quinzaine bien aride, les enfants des centres de vacances ont navigué en baie de Plum et se sont baignés à Boulari ou à la Rivière Bleue. Et pour égayer leur environnement et préparer les réjouissances d’Halloween, ils ont tout misé sur la couleur. Percussions, théâtre, poney et accrobranche étaient également au programme.