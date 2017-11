Mont-Dore. C’était le premier festival de musique religieux que la tribu de Saint-Louis accueillait. Ce week-end, sur le terrain de football du CA Saint-Louis, plusieurs centaines de personnes se sont réunies à l’appel de l’association Enfance et jeunesse du Mont-Dore. Pendant deux jours, elles ont échangé autour des valeurs chrétiennes, via des chants et des temps de paroles.