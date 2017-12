Mont-Dore. La commune a entamé les festivités de Noël lors d’une soirée dédiée aux familles, vendredi, à la mairie de Boulari. Pour une fois, ce n’est pas le père Noël qui était le plus attendu par les enfants, mais le décuple champion du monde de judo Teddy Riner. En plus du lancement des illuminations et de la remise des cadeaux, des animations diverses étaient proposées aux enfants du personnel et du Centre communal d’action sociale.