Mont-Dore. Quelques milliers de visiteurs ont participé au festival FrancOcéanie, organisé ce week-end dans les jardins du centre culturel de Boulari. Pendant trois jours, les différentes communautés du Pacifique et les villes jumelles de la commune ont montré tout leur savoir-faire autour de nombreuses animations : danses, artisanat, chants et art culinaire, sculpture, etc.