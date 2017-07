Les habitants de Maré se retrouvent lors d’une journée culturelle

Mont-Dore. Après le concert de l’artiste Vevelan, vendredi soir, le centre culturel et les jardins de Boulari ont accueilli samedi de nombreux autres Maréens, lors d’une journée culturelle du collectif « Si Nengone sud ». Autour d’animations musicales et d’un vide-greniers, les habitants des tribus du sud de l’île, et qui vivent sur la Grande Terre, se sont rassemblés. La soirée s’est terminée par le concert des Solitaires de Wanéé.