Les tout petits, stars du mercredi

Mont-Dore. Hier après-midi, il n’y avait pas classe et pourtant l’école des Dauphins grouillait d’enfants et, une fois n’est pas coutume, de parents. Le centre communal d’action sociale proposait un concentré d’animations ludiques et pédagogiques pour les 0 à 6 ans. L’occasion de partager un moment privilégié en famille. Prochain rendez-vous : le 15 novembre, à l’école de Boulari, dès 15 heures.