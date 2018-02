Mont-Dore. L’heure est à l’expression artistique et musicale au centre de vacances Ethnic Music Espoir, installé à l’école Hélène-Chaniel du Pont-des-Français. Quarante-quatre enfants de six à douze ans profitent au maximum des activités de cette dernière semaine avant la rentrée. Pour la période scolaire, une permanence pour les inscriptions aux cours de musique sera ouverte le 21 et 28 février, au local de l’association à Robinson.