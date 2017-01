Mont-Dore. L’association Ethnic Music possède une double casquette : tout au long de l’année, elle organise des sessions musicales auprès d’enfants handicapés, et pendant les vacances, elle anime un centre de loisirs ouvert à tous. Depuis plus d’un mois, le groupe scolaire de Yahoué vit ainsi au rythme des percussions et autres ateliers artistiques. Pour le plus grand bonheur des soixante graines de talent inscrites cette semaine.