Montagne coupée. Nichée au pied d’une butte, la rue Leoni, la soixantaine passée, s’étend en demi-lune au départ de la rue Unger. Une enclave entre Montravel et la Vallée-du-Tir. Entre nature et industrie. Plus qu’une rue, l’histoire d’un petit quartier à l’entrée de la capitale.