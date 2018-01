Aux centres de loisirs de l’Acaf, les jeunes sont acteurs de leurs vacances

Loisirs. L’Association calédonienne pour l’animation et la formation (Acaf) organise trois centres de loisirs par semaine, à Nouméa, pendant les vacances. Que ce soit sur le thème du bricolage ou sur celui des sciences et techniques, les vacanciers n’ont pas manqué d’imagination ni d’habileté pour réaliser des objets, effectuer des expériences scientifiques, se défouler et communiquer leurs envies aux équipes encadrantes.