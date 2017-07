Ville en images. Chaque mardi, retrouvez notre rubrique qui observe les communes de l’agglo sous un autre angle. Alors que le Festival de La Foa bat son plein, nous revenons sur les lieux de tournage qui apparaissent le plus souvent dans les longs-métrages et les séries qui ont fait connaître la ville et l’archipel à l’international. Premiers d’entre eux, le marché municipal et l’aérodrome de Magenta.