Rivière-Salée. Le prix Mangasan est de retour. C’est hier, à la médiathèque, qu’a eu lieu son lancement devant une centaine de collégiens et de lycéens des plus enthousiastes. L’engouement pour le manga est tel que ce ne sont plus les élèves de sept, mais de dix établissements qui départageront les mangas retenus dans la sélection.Rendez-vous début octobre pour la remise du prix et le résultat du concours de dessin.