Des infrastructures publiques à forte personnalité

ville en images. Chaque mardi, retrouvez notre rubrique qui observe les communes de l’agglomération sous un autre angle. Cette semaine, gros plan sur certains équipements ou sites qui rendent hommage à des personnalités calédoniennes, plus ou moins connues. Si on ne présente plus le stade Pentecost ou l’hippodrome Henry-Milliard, le vrai nom du rond-point de Magenta est, en revanche, beaucoup moins utilisé. Exemples choisis.