Des vacances pleines de découvertes...

Loisirs. Deuxième et dernière semaine de vacances. Aux quatre coins de la ville, et même à l’étranger pour certains, les enfants ne chôment pas. Le 15 août n’a d’ailleurs pas été un jour de repos pour certaines structures. Escalade, ski en Nouvelle-Zélande, réalisation de tableaux en sable et sensibilisation à la protection de l’environnement sont au menu de la semaine.