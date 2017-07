Etat des lieux de la mangrove, une biodiversité en danger à protéger

villes en images. Chaque mardi, retrouvez notre rubrique qui observe les communes de l’agglomération sous un autre angle. Cette semaine, une double page spéciale en écho à la deuxième édition de la Journée internationale pour la conservation de l’écosystème des mangroves, déclarée telle par l’Unesco fin 2015. Le Grand Nouméa est riche de mangroves. Mais cet environnement exceptionnel subit de nombreuses agressions extérieures. Ce patrimoine, fragile et en danger, doit être protégé. Ce à quoi s’attache SOS Mangroves. A son chevet depuis dix ans, l’association nettoie, plante, sensibilise et améliore l’état de santé de cet écosystème. Tour d’horizon non exhaustif des mangroves où travaille l’association.