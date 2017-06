Vallée-des-Colons. La saison des cross est bel et bien lancée et c'était au tour du collège Champagnat hier matin. Cahiers et crayons sont restés au casier pour la matinée. Place aux shorts et aux baskets pour les 232 élèves de l'établissement privé. Quatre courses étaient au programme sur un parcours, allant de 2,5 à 3,5 km selon les catégories, qui englobait une boucle dans l'enceinte de l'établissement et une incursion dans les rues voisines.