Grosse affluence pour le Jeudi de la province Nord place des Cocotiers

Centre-ville. Malgré le temps maussade en matinée, le grand marché des producteurs du Nord a été un énorme succès de fréquentation. Probablement même un record, grâce à des stands attractifs et bien achalandés, et grâce aussi à une embellie l’après-midi. En plus des beaux produits, les animations étaient au rendez-vous, avec musique, danse et défilé des candidates de Miss Calédonie, en robes mission.