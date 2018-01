Jeux, sport et voyages pendant les vacances avec Les Villages

Loisirs. L’association Les Villages de Magenta propose des centres de loisirs et des camps de vacances depuis vingt ans. Ils ne sont pas moins de huit cet été. Du Kuendu Beach et son waterslide à l’école Perraud, avec des centres basés sur des activités sportives ou artistiques, mais aussi des camps à Lifou et jusqu’en Australie, à Surfers Paradise. Tour en images de ces moments privilégiés pour les enfants et les adolescents.