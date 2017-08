L’association Enfance et jeunesse de Nouméa célèbre ses 20 ans

Normandie. Plus de 390 jeunes et les encadrants d’Enfance et jeunesse de Nouméa ont fêté ce week-end les 20 ans de l’association en lien avec l’Eglise évangélique de Pentecôte. Samedi, la journée était consacrée aux enfants et aux adolescents qui participent aux activités à l’année. Ils ont pu profiter de différentes animations de 8 heures à 15 heures, avant le grand spectacle de dimanche en présence de leurs parents.