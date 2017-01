L’îlot artificiel place 2017sous une bonne étoile

Vallée-des-colons. Tiré en baie de Sainte-Marie, le feu d’artifice du nouvel An a attiré un public très nombreux, dimanche soir. Plus de 15 000 personnes, d’après la mairie. Avec une grande variété d’effets et de couleurs, c’est une belle réussite pour cette première sur l’îlot, saluée de façon unanime. Seuls les quelques départs de feu sur les sites de tir, qui ont été rapidement maîtrisés, sont venus perturber une organisation visiblement orchestrée à la perfection.