La base navale de Chaleix au cœur d’un rallye citoyen

Baie-Des-Citrons. La première édition du rallye citoyen a tenu toutes ses promesses. 150 élèves des classes de 3e et de 1e bac professionnel des établissements de Nouméa ont participé à cette manifestation d’un genre nouveau. Une opération en terrain militaire sur la base navale qui a mêlé présentation des armées, visite de la frégate Vendémiaire, secourisme avec les marins-pompiers, devoir de mémoire avec les anciens combattants de l’ONAC et course d’orientation sportive sur terre et en mer.