La capitale a aussi ses plantes endémiques

Environnement. 3 400 espèces recensées, dont trois quarts endémiques. La Calédonie est mondialement reconnue pour la richesse de sa flore. Et il n’est pas nécessaire d’aller bien loin pour l’observer, les espaces urbains peuvent abriter des plantes très rares. Certaines sont localisées sur des espaces extrêmement réduits. Parfois sur à peine quelques centaines de mètres carrés. On parle de micro-endémisme. Mais les pressions humaine et immobilière pèsent sur leur milieu naturel. L’association Endemia qui expose actuellement à la bibliothèque Bernheim animera mardi prochain une rencontre sur la flore menacée du Grand Nouméa. L’occasion de sensibiliser le public à ces espèces discrètes et fragiles.