La tortue des stars a retrouvé le sel de la mer

Anse-Vata. L’aquarium a une nouvelle fois proposé au public d’assister hier après-midi au retour à la mer d’une jeune tortue verte. Pour l’occasion, l’équipe avait également invité le groupe Danakil et le chanteur Johnny Osbourne. De passage sur le Caillou dans le cadre du « Reggae Month », les artistes ont ainsi pu en apprendre un peu plus sur ces animaux emblématiques de la biodiversité locale et du lagon calédonien.