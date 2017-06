Centre-ville. La deuxième édition du Festival L’île ô livres, consacré au livre jeunesse, a été inaugurée hier. Discours, présentation des auteurs et des illustrateurs invités, ateliers pratiques et discussions ont rythmé l’après-midi, que ce soit au kiosque à musique de la place des Cocotiers ou à la maison Higginson. Les deux lieux accueilleront plus de 200 rendez-vous jusqu’à dimanche. Avant une tournée en Brousse.