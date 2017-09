Le guide pratique des oiseaux à observer dans la capitale

Pratique. « Nouméa, c’est une sorte de pot-pourri des oiseaux du territoire. » De quoi permettre à Pierre Bachy, vice-président de la Société calédonienne d’ornithologie, qu’il a rejointe en 1985, d’entretenir sa passion au quotidien un peu partout en ville. « L’avantage des oiseaux ici, c’est qu’ils n’ont pas les mêmes réactions de défense qu’un oiseau sauvage. Ils ont appris à vivre avec les voitures et les êtres humains, ils n’ont plus peur. Les gens du Nord, par exemple, ont beaucoup de mangroves mais quand j’en emmène certains à Rivière-Salée, ils sont surpris de voir des hérons de nuit, qu’ils n’ont jamais aperçus là-haut. »Sa sélection non exhaustive de cinq lieux où l’on peut facilement apercevoir de beaux spécimens.