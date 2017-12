Le père Noël a débuté sa tournée de cadeaux place des Cocotiers

CENTRE-VILLE. C’est sous les cris de joie et les applaudissements des enfants que l’homme à la longue barbe blanche est apparu, dimanche soir, place des Cocotiers. Arrivé tout droit du pôle Nord, le père Noël a pris un bon bain de foule et s’est vu remettre les clefs de la ville, pour assurer sa remise de cadeaux. Avant de partir en livraison express, il a même fait tomber la neige sous les flamboyants. Petits et grands n’en sont pas revenus.