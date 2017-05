Le sport se fête en famille à l’hippodrome

Val-plaisance. Bubble foot, pétanque, labyrinthe, course de pneus et atelier de personnalisation de casquette comptaient parmi les animations proposées samedi, au Famill’athlon à l’hippodrome. Une journée d’activités sportives et ludiques dédiée aux familles dont les enfants fréquentent le dispositif sport-action de la Ville avec, une nouveauté, l’ouverture au grand public. Deux cents personnes ont profité des douze ateliers de cet événement festif pour bouger, jouer, s’amuser et partager.