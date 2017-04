Centre-ville. Les danseurs ont investi le Rex, samedi, à l’occasion du Stand up Battle et Destructive Steps, dans le cadre de la Quinzaine du hip-hop. Un après-midi organisé par l’association Swarm Pacific et dédié à la danse debout. Au programme, une battle deux contre deux, mais aussi un contre un avec, en ligne de mire, un billet pour l’Australie, afin de participer à la compétition Destructive Steps Australie.