Centre-ville. La musique a résonné sur la place des Cocotiers, vendredi soir et samedi. Huit groupes se sont produits dans le cadre de la 13e édition du Festival des maisons de musique de Magenta, Vallée-du-Tir, Vallée-des-Colons, Saint-Quentin, Tindu, Rivière-Salée et Tuband. Une sorte de récompense pour ces formations d’amateurs qui profitent de l’opportunité de jouer sur une scène dans des conditions professionnelles. Kaneka et reggae étaient à l’honneur.