Les lycéens de Saint-Joseph de Cluny partagent au grand air

Ducos. Près de 400 élèves du lycée professionnel Saint-Joseph de Cluny ont passé leur journée de cohésion, vendredi, à Ko We Kara. Placé sous le thème « Mon identité, notre diversité », l’événement, coorganisé par la terminale bac pro gestion administration 3, était destiné à casser les barrières entre élèves, professeurs et parents d’élèves, réunis pour l’occasion autour de trente et un ateliers culturels, culinaires, artistiques et sportifs.