Centre-ville. Le lycée Saint-Joseph-de-Cluny, qui compte 480 élèves, a organisé jeudi matin un carrefour des métiers et de la formation réservé aux classes de première et de terminale. Une action menée dans le but d’aider les élèves à mûrir leur projet scolaire. Institutions, agence de voyage, banques, armée, une trentaine d’intervenants se sont déplacés pour ce rendez-vous qui n’avait pas eu lieu depuis 2015.