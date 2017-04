Rivière-Salée. La scène rap locale s’est retrouvée au Mouv’, vendredi, à l’occasion de la quatrième édition de Mix en bouche, organisée par l’association Dix vers cités, dans le cadre de la Quinzaine du hip-hop. Les invités ont réussi à chauffer le public, et ils ont montré tous leurs talents de rappeur et de parolier, avec des chansons sur la société, le racisme ou l’avenir. De Chavi (2) à Nasty et Reza (1), en passant par Pacifika Hood et OJ (3) avec, en guest star, Kenyon, tête d’affiche de la soirée.