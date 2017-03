Les Sports et loisirs attirent le public au Nouvata

Anse-vata. Plus de 2500 personnes, selon l’organisation, se sont rendues ce week-end au premier Forum des Sports et loisirs organisé par Karine Incardona, et son assistante, au Nouvata. 48 ligues, associations et clubs sportifs, écoles de danse, de musique, mais aussi centres de vacances, ateliers créatifs... étaient rassemblés afin de présenter le panel le plus large possible aux enfants comme aux adultes à la recherche d’une activité.