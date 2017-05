Nouville. Pour sa septième édition, la Fête de la nature, organisée par l’association Mocamana, s’est tenue, samedi, dans la plaine du Kuendu. Objectif de la journée : parler environnement au grand public à travers des ateliers de sensibilisation, des stands de produits bio et de permaculture et des ateliers de récupération. Egalement au programme, des animations pour les enfants, des activités sportives et des concerts.