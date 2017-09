Quand électrique ou écologique riment avec ludique

Centre-Ville. La journée du transport public et de la mobilité en Nouvelle-Calédonie s’est tenue hier sur la place des Cocotiers. Imaginé dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, cet événement était l’occasion pour le public de découvrir les acteurs du secteur qui proposent des solutions alternatives à la voiture traditionnelle. Pour le grand public, au quotidien, et plus récemment pour les touristes.