Culture. Plongée à la découverte du tourisme en Nouvelle-Calédonie depuis le début du XXe siècle, épreuves physiques et intellectuelles, recherche d’objets cachés et spectacle déambulatoire. Environ 1 800 personnes ont profité de soirées variées et originales dans quatre musées différents de la ville, vendredi et samedi, à l’occasion des Nuits des musées.